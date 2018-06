Mercato sempre più caldo in casa Roma. Dopo l’accelerata per Kluivert delle ultime ore, secondo quanto scrive l’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, sul proprio profilo Twitter, Simone Seghedoni, agente di Domenico Berardi, sarebbe in questo momento nel centro sportivo romanista per un vertice con la società giallorossa per capire i termini dell’operazione. Da Trigoria però frenano sul buon esito della trattativa.