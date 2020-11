Manca un minuto alla fine di Roma-Cluj quando Tommaso Milanese (classe 2002) serve a Pedro (1987) l’assist del 5-0 finale. L’abbraccio è già diventato l’immagine della serata e soprattutto un momento che il talento della Primavera non dimenticherà facilmente. È stato lui il prescelto da Fonseca per l’esordio europeo. Di Milanese c’è qualcosa che l’ha convinto, soprattutto negli allenamenti, e che l’ha fatto diventare il primo Primavera a esordire in Europa sotto la gestione del portoghese: “Tommaso sente la fiducia di Fonseca – ha raccontato l’agente Marco Baschirotto a Forzaroma.info – nelle ultime settimane ha iniziato a chiamarlo per nome durante gli allenamenti e perdeva molto tempo a spiegargli i movimenti da fare in partita. E visti i racconti che ci faceva al termine di ogni allenamento coi grandi, un esordio ce l’aspettavamo”. Difficile però immaginarsi esordio più assist in Europa a 18 anni e tre mesi: “La foto con Pedro è l’immagine della serata – continua l’agente – Quando uno stava per nascere l’altro si apprestava a vincere tutto… e ora gli serve un assist”.