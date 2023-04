Chris Smalling è un perno della squadra giallorossa, ma il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno. Nonostante la possibilità del rinnovo automatico, l'agente del difensore inglese e Pinto stanno cercando un accordo senza dover utilizzare la clausola. James Featherstone, manager del giocatore, oggi è a Roma come si nota dalle storie pubblicato su Instagram. Domani potrebbe incontrare Pinto e proseguire nella trattativa che tutti i tifosi giallorossi sperano abbia una buona fine. L'offerta è di un annuale com opzione sul secondo anno alle stesse cifre che Smalling percepisce oggi: 3,5 milioni.