Quando rientra Spinazzola? Se lo chiedono in tanti. Il terzino azzurro, che la scorsa estate si è rotto il tendine d'Achille, è sulla via del rientro. Ne ha parlato il suo agente Davide Lippi, intervenuto al Social Football Summit: "Sta lavorando 8 ore al giorno. Fosse per lui giocherebbe domani. Speriamo che tra dicembre e gennaio possa aggregarsi al gruppo". Spinazzola continua il lavoro a parte a Trigoria. Mourinho spera di averlo a disposizione entro l'anno per allungare le rotazioni e avere più soluzioni. Recentemente ha pubblicato un post social e ha scritto: "Manca poco".