L'agente di Dan-Axel Zagadou è in questo momento in Italia e sta cercando di piazzare il giocatore in un nuovo club. Roma e Inter sono ancora in corsa per acquistare il giocatore a parametro zero. I giallorossi sono in vantaggio sui nerazzurri (che hanno già preso Acerbi) e dopo l'infortunio di Kumbulla, Pinto è vigile sul mercato degli svincolati per aggiungere alternative al pacchetto dei difensori centrali giallorossi.