Claudio Vigorelli fa il punto della situazione su Nicolò Zaniolo. L'agente del trequartista della Roma ha dichiarato al Corriere dello Sport: "A proposito di un eventuale rinnovo e prolungamento del contratto professionistico di Nicolò, ci tengo a dire che al momento non è in atto nessuna trattativa in tal senso con la società giallorossa. Nicolò è totalmente concentrato a finire nel miglior modo il campionato in corso e le partite di Conference League con il massimo impegno e la massima determinazione. Inoltre ci sono i prossimi impegni con la maglia della Nazionale di Roberto Mancini che hanno l'importantissimo obiettivo dei prossimi Mondiali. È pertanto prematuro e infondato qualsiasi riferimento a un'eventuale trattativa in corso relativa a rinnovi o prolungamenti di contratto".



Zaniolo è sotto contratto con la Roma fino a giugno 2024 con un ingaggio da circa 2,5 milioni di euro netti all'anno. Dopo la chiusura dello scorso mercato di gennaio, il general manager giallorosso Tiago Pinto aveva spiegato come "nessuno può garantire la permanenza alla Roma di Zaniolo nella prossima stagione". Facendo tornare d'attualità le voci sull'interesse della Juventus.