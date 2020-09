Tra Izzo e Smalling ecco Jean Claire Todibo. Dopo Kumbulla, a Fonseca occorre qualche altro rinforzo in difesa. L’inglese resta in cima alla lista, poi la pista del centrale del Torino che in questi giorni si è un po’ raffreddata. Così l'alternativa porta al Barcellona. Si tratta di Jean-Clair Todibo, classe ’99 blaugrana che lo scorso anno è stato in prestito allo Schalke 04 per la seconda parte di stagione. In Italia è stato accostato anche a Milan e Napoli, ora può diventare un profilo caldo per la Roma viste le difficoltà per arrivare a Smalling.