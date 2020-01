Domani è 16 gennaio, giorno di Parma-Roma. Ma pure giorno di un anniversario amaro per Kalinic che non segna un gol in gare ufficiali esattamente da 365 giorni: con la maglia dell'Atletico Madrid contro il Girone in copa del Rey. Domani in coppa Italia il croato partirà titolare, vista l'assenza di Dzeko per squalifica. Chissà che...