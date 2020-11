Questa sera a Fuorigrotta andrà in scena, gara valida per il posticipo della nona giornata di Serie A. I giallorossi sono appena arrivati in città. Alla Stazione Centrale di Napoli la squadra è stata scortata dalla polizia prima di dirigersi verso l’Hotel Britannique. Alcuni selfie dei presenti con i giocatori: il più ricercato è stato l’ex di turno, Amadou Diawara.