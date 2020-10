Distanziati, ma numerosi. E innamorati. Proprio come ha dimostrato di essere Chris Smalling accolto pochi minuti fa a Ciampino daDopo un’ultima giornata di mercato passata in un mix tra tensione, sollievo e paura, l'inglese ha finalmente rimesso piede nella capitale.nel primo pomeriggio, accompagnato dalla frase del procuratore a benedire il suo viaggio:. Un’accoglienza da star, con i tifosi che gli hanno dedicato cori e applausi calorosi e lui che ha risposto salutandoli visibilmente emozionato già vestito con la tuta della Roma. Da domani sarà a disposizione diUn finale thriller quello che ha interessato il suo acquisto ieri sera. L’invio dei documenti per la definizione dell’affare arrivato poco prima della deadline delle 20, ma da subito si è capito che qualcosa non andava. Il sito della Lega continuava a non confermare Smalling e subito la preoccupazione dei tifosi si è mutata in paura specialmente dopo l’indiscrezione riguardanteL’intervento dei Friedkin e i dialoghi con i vertici federali hanno sbloccato l’equivoco.di euro più 5 di bonus, curiosamente destinati allo United qualora la Roma riuscirà a conquistare la Champions League nei prossimi cinque anni.