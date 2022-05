Calcolando che 15 sono del solo Abraham rimangono appena 11 reti a Zaniolo e compagni.(e abbiamo escluso Perisic),Vien da sé che oltre al regista (in pole Matic) bisogna correre sul mercato a prendere una forte spalla per Abraham.Per il sogno a parametro zerola strada è in salita vista anche la presenza dell'Inter che sembra in vantaggio. A meno di sorprese e per sorprese intendiamo proprio la Roma che con l'argentino avrebbe un’arma micidiale anche sui tiri da fuori. Al momento. Nessuna risposta, ma la sensazione che oltre ai 9 milioni a stagione serva anche la qualificazione in Champions. La trattativa resta difficilissima, ma non impossibile.. I quasi 32 anni di età e il contratto in scadenza fanno abbassare il prezzo a circa 18-20 milioni. Poi ci sono le piste estere, spesso preferite grazie al Decreto Crescita.Il portoghese del Valencia è della scuderia Mendes, e questo non è un particolare da sottovalutare. Anche lui è in scadenza 2023 (ma costa di più) e viene da un’ottima annata con 11 gol in 35 partite.verrebbe invece a rinforzare la panchina.