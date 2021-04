Nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Leonardo Spinazzola, costretto al cambio per infortunio in Europa League contro l’Ajax giovedì scorso. Il terzino della Roma oggi avrebbe dovuto fare la risonanza per l’infortunio rimediato ad Amsterdam che l’aveva costretto ad uscire al 28′ dalla gara. Il giocatore - escluso dai convocati da Paulo Fonseca per la sfida contro il Bologna di domani - è stato solamente visitato questa mattina a Trigoria e il controllo ha confermato il risentimento muscolare al quadricipite della coscia sinistra. Nei prossimi giorni il giocatore e lo staff medico della Roma valuteranno se sarà necessaria anche una risonanza magnetica. Al momento sembra scongiurato il rischio lesione e dunque Spinazzola potrebbe star fuori circa una settimana. Proverà fino all’ultimo a recuperare per il ritorno con l’Ajax giovedì.