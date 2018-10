Pessime notizie dagli esami di Diego Perotti in casa Roma. L'infortunio dell'argentino è più serio del previsto: c'è lesione al soleo come comunicato ufficialmente dal club, sono previste tre settimane di stop per l'esterno che rimarrà ai box quasi per un mese.



Ma c'è anche un altro infortunio in casa Roma. Rick Karsdorp ha riportato una lesione al retto femorale e rimarrà fuori per 10 giorni, altra assenza da considerare per i giallorossi.