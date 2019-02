Fabio Capello, ex allenatore della Roma, parla di Zaniolo a margine dei Laureus Awards: "Per Zaniolo Roma è l’ambiente ideale? È molto importante il lavoro di allenatore e società sulla crescita del giocatore. Ma oggi i problemi sono anche i social media, questa è la verità, se non sai gestirli, se non sai conviverci è dura. Dovrebbe avere la forza di estraniarsi, di vivere tranquillo, visto che lui ha già un grande interesse nel calcio".