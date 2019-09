Stefano Ciavattini contro Fazio e Jesus.. la polemica dell’ex capitano della Primavera giallorossa, oggi difensore della Reggina, arriva su Instagram. Il centrale classe ’98 lo ha scritto – insieme all’immagine dei due difensori della Roma – in una story pubblicata e poi cancellata, ma lo screen ha cominciato a circolare sul web. Ciavattini nell’estate del 2017 era stato anche convocato da Di Francesco per il ritiro di Pinzolo. In compagnia proprio di Juan Jesus. L'immagine è corredata da alcune emoticon che simulano un conato di vomito.