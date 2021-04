Ai microfoni del Corriere dello Sport, Vincenzo Montella ha parlato del suo futuro, a cominciare dalla prossima stagione: "Sono fermo da più di un anno, purtroppo certi momenti capitano nell'arco di una carriera. Probabilmente la situazione Covid ha influito. Ma adesso che la stagione sta finendo mi è venuta la voglia di ricominciare ad allenare. Aspetto un nuovo percorso. Ho utilizzato questa lunga pausa per crescere ed aggiornarmi. Quando vivi un momento di difficoltà professionale, passi dall’altra parte: migliori il tuo carattere, i tuoi punti deboli. Vedi le cose in maniera più lucida e distaccata".



Poi il suo sogno nel cassetto: "Tornare a Roma? Ammetto che per me è una sorta di punto debole... Con quei colori ho giocato, vinto, allenato. Magari non è troppo tardi per riprovarci".