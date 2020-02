David Pizarro, ex centrocampista della Roma, parla del momento che sta vivendo il club giallorosso. Queste le sue parole a Leggo: "Questa Roma merita molto di più. Ha ragione Dzeko: manca qualità. Quando ero in giallorosso c’era un gruppo di 12-13 giocatori di grande spessore. Giocavamo bene contro tutti e avremmo dovuto vincere molto di più. Mi hanno mandato via perché volevano costruire una squadra stellare, e invece ci sono difficoltà ad arrivare quarti in una serie A meno competitiva rispetto a 10 anni fa".