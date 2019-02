Herbert Prohaska, ex calciatore della Roma, parla di Zaniolo a Leggo: "L’ho visto giocare e devo dire che è davvero fortissimo. Non mi ricordo un giocatore di 19 anni con queste doti e questa fisicità. Penso proprio che diventerà un fuoriclasse. Ha tutto per diventare un grandissimo, lo spero per lui e per la Roma".