Il lungo abbraccio tra l’ex ds giallorosso Walter Sabatini e Daniele De Rossi poco prima del fischio d’inizio di Samp-Roma, non si è riproposto a fine partita quando il dirigente blucerchiato intercettato in zona mista ha polemizzato con il sorriso sul match vinto dai giallorossi: «La Roma ha po’ rubacchiato, ma non contesterò mai gli episodi. Il calcio italiano deve avere la Roma protagonista. Il prossimo ds giallorosso? Potrei saperlo, ma non lo dirò mai. Totti dirigente non credo che riuscirà a ripetere la carriera avuta in campo. È capitato in un brutto momento».