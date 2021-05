Walter Sabatini, coordinatore dell'area sportiva del Bologna, ex direttore sportivo della Roma, dice la sua, a Sky Sport, sull'arrivo di Mourinho in giallorosso: "Roma è una città pregna di sentimenti, in questo momento delusa. Questo schiaffo arrivato dalla società è stato preso con grande entusiasmo, ma la mia prima reazione non è stata positiva, ho pensato a Karl Marx che diceva 'Questo è l'oppio dei popoli'. E' stato il mio primo pensiero prima di confrontarmi con mio figlio, che mi ha fatto capire l'importanza di Mourinho a Roma. E' un terremoto che serviva in una piazza del genere, con la società che ha comunicato attraverso questa scelta. Vedo tante cose positive, poi Mourinho dovrà fare bene l'allenatore perchP Roma è una piazza esigente. Ma lui non avrà paura. Un consiglio a Mourinho? Non ho ancora questa arroganza, posso solo dirgli di amare Roma profondamente, con tutte le sue contraddizioni".