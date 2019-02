Sandro Tovalieri, ex attaccante della Roma, parla a RMC Sport di Nicolò Zaniolo: "Io lo vedrei molto meglio dietro le punte. È chiaro che con il 4-3-3 deve giocare esterno ma tecnicamente ha qualità immense. In prospettiva può diventare importante per la Roma, se non lo vendono, e per l'Italia. Può ricoprire tutti i ruoli in attacco ma dietro le punte lo vedrei nel ruolo ideale. Un ragazzo di 19 anni va sempre lasciato lavorare serenamente, non dobbiamo mettergli troppe pressioni".