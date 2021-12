Come anticipato da Calciomercato.com è forte la tentazione romanista per ​Hector Herrera, centrocampista messicano classe 1990. Un'occasione ribadisce il Corriere dello Sport, visto che Herrera (già in passato accostato ai giallorossi quando vestiva la maglia del Porto) con Simeone in questa stagione ha giocato solo due partite da titolare e difficilmente verrà confermato a giugno. Si può prendere con un pugno di milioni accontentando l’Atletico che eviterebbe di perderlo a parametro zero. Resta da capire se sia possibile trovare un'intesa sullo stipendio. Tra l'altro ha il passaporto portoghese, quindi sarebbe