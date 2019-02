La polemica fra Aleksander Kolarov e parte della tifoseria della Roma, quella organizzata e più calda, non accenna a placarsi. Il terzino serbo è stato infatti criticato a lungo nel corso delle ultime gare da parte degli ultras giallorossi che, anche in occasione di Roma-Porto, andata degli ottavi di finale di Champions League, non hanno perso un secondo per insultarlo.



Nonostante l'appello lanciato dal capitano Daniele De Rossi in conferenza stampa e gli applausi piovuti dai restanti settori dello stadio Olimpico, in curva è infatti apparso uno striscione tanto diretto quanto di cattivo gusto con un semplice, ma diretto: "Kolarov bas...rdo". Per una polemica che non accenna a placarsi.