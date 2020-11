Jordan Veretout, centrocampista della Roma, parla a BeIN Sports: “Alla Roma mi diverto. È un grande club, in campo mi diverto e ho la possibilità di giocare e dare il massimo. Quest’anno faccio un gioco più difensivo, mi sto ancora adattando ma ho fatto molti progressi. Il campionato italiano è cambiato. Tutti ne parlano come fosse molto tattico con tanti 0-0, ma non è più così. Ci sono squadre forti che giocano in maniera offensiva e anche il nostro allenatore propone un gioco d’attacco”.



LO SCUDETTO - “Vincere l’Europa League? Il nostro obiettivo principale è tornare in Champions, che è un obiettivo difficile perché ci sono grandi squadre in Italia. Dobbiamo sbagliare il meno possibile per raggiungere questo obiettivo. Parlare di scudetto forse è un po’ troppo, l’obiettivo principale è tornare in Champions. La Nazionale? Io do sempre il massimo, poi si vedrà”.