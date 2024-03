Roma, la caccia al ds si sposta in Italia: Modesto in pole, spuntano due alternative

Francesco Balzani

Concentrasi sul presente, senza perdere di vista il futuro. La Roma di De Rossi, che ha ritrovato risultati e forti speranze Champions, ha ancora il futuro incerto ma una donna sicura al comando: Lina Souloukou. E’ lei a seguire la squadra pure in trasferta e a vagliare quello che sarà l’organigramma del futuro. Che includerà quasi sicuramente De Rossi, ma che ha bisogno anche (e almeno) di un direttore sportivo dopo l'addio a febbraio di Tiago Pinto. Le candidature estere passate in esame dai Friedkin negli ultimi mesi sembrano allontanarsi: da Mitchell a Hughes passando per Vivell e Neppe. La nuova linea guarda più all’Italia.



MODESTO IN POLE - In particolare a Monza dove c’è Modesto che la Souloukou conosce bene avendoci lavorato ad Atene e col quale la Ceo ha parlato a lungo nell’ultima trasferta in Brianza. C’è chi giura che il ds corso abbia già trovato l’accordo con la Roma, ma le smentite (forse di facciata) non mancano. Di certo il lavoro svolto da Modesto sia in Premier (al Nottingham Forest) che al Monza non lasciano indifferenti i Friedkin. Ha il pregio di conoscere bene il nostro campionato, avendo giocato per anni a Cagliari, e di avere l'età e la fame giusta per un club in crescita come la Roma.



L'AMICO BURDISSO - Un nome vicino a De Rossi e che conosce bene l’ambiente Roma è Nicolas Burdisso che potrebbe lasciare la Fiorentina a fine stagione. L’ex difensore è molto legato a De Rossi, e non solo per le esperienze passate in giallorosso dove ha condiviso gli anni in cui si lottava faccia a faccia con l'Inter per lo scudetto. Nel 2017, infatti, Nico è stato tra i fautori dell’arrivo di DDR al Boca dove era direttore sportivo prima di tornare in Italia.



GLI ALTRI - L’ultimo nome che accarezza Trigoria è quello di Mauro Pederzoli, il ds che sta imbottendo il Parma di giovani di talento. Proprio questa caratteristica non dispiace ai Friedkin, unita al fatto che Pederzoli (62 anni) lavora da anni nel mondo del calcio: basti pensare che fu tra i promotori massimi dell’arrivo di Guardiola al Brescia. Una decisione potrebbe essere presa durante la sosta, anche perché il mercato e molti rinnovi (su tutti quello di Dybala) ora iniziano a bollire davvero in pentola. Negli ultimi giorni erano circolati anche i nomi di Benatia (oggi al Marsiglia) e Kolarov, ma sono giudicati troppo acerbi dalla Roma.