Getty Images

Aspettare, non resta altro alla Roma di De Rossi., in particolare la sfida di domenica col Torino, possono determinare la qualificazione dei giallorossi in Champions. Oltre a festeggiare il traguardo sportivo cambierebbe anche l'impatto sul mercato. Che resterebbe green e quindi improntato sull'eliminazione di prestiti onerosi, stipendi d'oro e investimento su giocatori attempati. E si dirotterebbe, con la regia di Ghisolfi e De Rossi, su giovani affamati e con un valore di cartellino a salire.. La Roma, infatti, avrebbe maggiore appeal e anche maggiori disponibilità. Questo porterebbe alla conferma quasi scontata di Dybala, ma non solo.Ad oggi ritenuti solo sogni, domani (anzi domenica o il 2 giugno) chissà.

L'Inter qualche cessione dovrà farla, soprattutto alla luce della nuova situazione societaria. E se la piazza ritiene intoccabili Barella o Lautaro, c'è margine di manovra per trattare Frattesi. Un nome di certo non nuovo che De Rossi ha fatto anche in una delle recenti conferenze stampa. Il centrocampista di Fidene arrivato un anno fa e con spazio ridotto anche se decisivo in questa stagione,quando il ritorno nella capitale sembrava sicuro. E anche DDR lo vede come innesto perfetto. La Roma partirebbe con un vantaggio economico. Nel 2017, infatti, il club ha ceduto il centrocampista al Sassuolo per 5 milioni garantendosi il 30 per cento sull’eventuale futura rivendita.. In una trattativa con l’Inter si partirebbe già da +10. milioni che oggi non sono vitali per il bilancio come un anno fa visti i ricavi in aumento e il vincolo Uefa praticamente decaduto. Ne servirebbero altri 20, almeno. Che arriverebbero dalla Champions.

Con la Champions cambia anche il destino del numero 9. Difficilmente a quel punto si proverebbe un giovane come titolare. Andrebbe analizzata di nuovo la questione, ma solo in caso di sconto del Chelsea. Altrimenti il sogno proibito èL'attaccante canadese, come noto, andrà via visto che difficilmente rinnoverà il contratto in scadenza nel 2025 col Lille. Ci vogliono circa 50 milioni, cifra congrua col valore del calciatore considerata l’età (24 anni) e il bottino di 52 gol nelle ultime due stagioni in Francia. La concorrenza di Milan e Napoli c’è, le difficoltà pure. Altro attaccante che piace èdell'Atletico Madrid.