Roma, nuovi contatti con la Juve per Kostic

Come anticipato qualche giorno fa su Calciomercato.com la Roma ha chiesto informazioni per Filipin uscita dalla Juve. Il club bianconero non intende confermare il serbo arrivato due anni fa dall'Eintracht dove Kostic ha giocato e vinto con Ndicka. Come riporta oggi Leggo il prezzo del cartellinopure. Il serbo andrebbe a prendere il posto di Spinazzola, in scadenza e con la possibilità di tornare proprio alla Juve anche se per ora si parla solo di sondaggi. Ma offrirebbe ala possibilità di allargare il fronte d'attacco che ora vede pochi giocatori in grado di saltare l'uomo e andare sul fondo.