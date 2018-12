Tra le delusioni dell'annata della Fiorentina c'è anche quel Gerson che Pioli ha comunque mostrato di apprezzare sia da mezz’ala che da esterno, seppure con frequenti scambi di posizione con Benassi. Il brasiliano - riporta La Nazione - è comunque uno dei ’super titolari’ e nonostante il rendimento sia stato nettamente inferiore alle attese - nonostante il recente ritorno al ruolo originario - non ci sono dubbi a proposito della sua conferma a gennaio. La Fiorentina ha pagato 200mila euro per il leasing di un anno senza avere però nessun tipo di opzione sul futuro del giocatore. Anche in questo caso le speranze erano diverse: c’è spazio per un’inversione di tendenza?