L'operazione Dybala-Roma si è conclusa con grande successo in favore dei giallorossi, ma c'è un aspetto, non secondario, che secondo Il Messaggero, è stata decisiva per la firma finale.



Il nodo è la clausola rescissoria inserita dalla Roma che sarà valida per un periodo limitato di tempo e che sarà di 20 milioni di euro. Il Napoli, nella trattativa con gli agenti di Dybala non voleva scendere sotto quota 40 milioni, per evitare "scippi" in tempi rapidi. La roma ha acconsentito ad abbassare quella cifra e ha chiuso in tempi rapidi. Di fatto l'argentino si è assicurato un'exit strategy importante e a cifre contenute.