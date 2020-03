La speranza di Mancini è durata poche ore. Zaniolo in accordo con la Roma ha deciso di non rischiare e di tornare solo nel ritorno estivo di luglio. Una decisione sofferta, ma obbligata per evitare ricadute al ginocchio lesionato a gennaio. Nei prossimi giorni è prevista una visita di controllo a Villa Stuart, ma l’ipotesi di rivederlo in azzurro è ormai più che remota.