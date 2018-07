Una pista sensibilmente difficile. Pjaca è sfumato, Edmilson è andato in Qatar e adesso la Fiorentina apprezza Stephan El Shaarawy: la Roma, però, non sembra essere d'accordo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'esterno è sul taccuino di Pantaleo Corvino, impegnato nelle cessioni per trovare fondi affinché la squadra possa essere ulteriormente rafforzata. I soldi derivanti dalla vendita di Ante Rebic dell'Eintracht Francoforte, sul quale i viola vantano una percentuale del 50% sulla futura rivendita, sono lo snodo principale e indissolubile delle strategie gigliate. E mentre Valentin Eysseric viaggia verso la permanenza - al contrario di Riccardo Saponara - viene sondata anche la pista legata all'italo-egiziano: resistenza della Roma, trattativa ardua.