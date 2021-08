Non solo Zakaria. Quello dello svizzero resta tra i preferiti ma anche tra i più costosi visto che il Borussia non intende cederlo per meno di 20 milioni nonostante la scadenza nel 2022. Ci vuole una cessione (Diawara?) per arrivare alla fumata bianca. Tra le nuove candidature spunta quindi quella di Ruben Loftus-Cheek. Di lui si è parlato col Chelsea ai tempi della trattativa per Abraham. Tuchel, infatti, ha fatto sapere che non rientra nel suo progetto tecnico. L’inglese ha esordito tra i professionisti proprio quando Mourinho era sulla panchina del Chelsea.

CIFRE - Poi molti alti e bassi fino al prestito al Fulham dello scorso anno. Ora il Chelsea è disposto a cederlo anche in prestito con diritto di riscatto sui 16 milioni. Fisicamente è un colosso (1,91) ma ha dimostrato di poter giocare anche da regista. Ha 25 anni quindi rientra nel progetto di valorizzazione voluto dai Friedkin. Pinto lo tiene in caldo negli ultimi giorni di un mercato che potrebbe riservare ancora un regalo per Mourinho.