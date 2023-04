Difesa da rifare, ma anche i recuperi di Dybala e Wijnaldum. Almeno per la panchina. La Roma di Mourinho arriva incerottata alla sfida Champions col Milan soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo. Mancheranno, infatti, Smalling, Llorente e Karsdorp. I primi due sperano di tornare nella semifinale di Europa League mentre per l’olandese la stagione è finita. Mourinho ha provato anche la difesa a 4 ma dovrebbe confermare l’assetto a tre con il ritorno di Kumbulla al fianco di Mancini e Ibanez. A centrocampo la coppia Matic-Cristante mentre sulle fasce dovrebbero operare Zalewski e Spinazzola.



Tutti daranno una mano al trittico difensivo per fermare le incursioni di Leao. Dubbi davanti dove Dybala dovrebbe partire dalla panchina. L’argentino ha assorbito la botta alla caviglia sinistra ma lamenta ancora qualche fastidio muscolare. Per questo Mou non dovrebbe rischiarlo subito. Dietro a Belotti (favorito su Abraham) ci sarà Capitan Pellegrini e uno tra El Shaarawy e Solbakken. Capitolo a parte per Wijnaldum: l’olandese è tornato ad allenarsi solo ieri in gruppo e al massimo potrà ottenere una convocazione.