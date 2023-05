Dybala sì, Dybala no. A poche ore dalla finale di Europa League contro il Siviglia Josè Mourinho sfoglia la margherita.- domani ore 21 - dopo una botta alla caviglia presa un mese fa da Palomino.- La Joya ha ricominciato ad allenarsi in gruppo da un paio di giorni, lo staff medico ha raccomandato prudenza massima e. Al momento la sensazione è che Dybala sia recuperato ma dovrebbe andare in panchina.- Verso una maglia da titolareche nei giorni scorsi è tornato ad allenarsi con i compagni. Davanti si va verso la soluzione con un unica punta:favorito su Belotti, dietro di lui dovrebbero giocare Pellegrini ed El Shaarawy.: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.