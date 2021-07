Matias Viña aspetta l'annuncio ufficiale del suo passaggio alla Roma e intanto rispetta la quarantena di dieci giorni imposta dal governo per chi arriva dal Brasile. L'affare non è in dubbio tanto che c'è già la possibilità sullo store online del sito della Roma: nel menù a tendina per la personalizzazione del kit home, il primo targato New Balance, c'è anche il nome di Viña. E c'è anche il numero: sarà il 5, che è stato lasciato libero dall'addio di Juan Jesus.