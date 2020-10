Fonseca ha plasmato la sua Roma con due vestiti diversi: quello elegante del 4-2-3-1 e quello più essenziale col 3-4-2-1. Contro il Benevento il tecnico è tornato al modulo che più adora. Si è tornati con la difesa a 4 soprattutto per riavvicinare Pellegrini a Dzeko e creare maggiori occasioni in attacco. Con questo modulo la Roma ha un giocatore in più davanti con la possibilità di poter godere degli inserimenti da dietro di Veretout o della spinta di Spinazzola. La Roma ha rischiato eccome concedendo alla squadra di Inzaghi 10 tiri. Il ritorno alla difesa a 4 ha aumentato il peso offensivo, ma ha anche tolto equilibrio.Con il ritorno di Smalling la Roma troverà anche il suo ammiraglio capace di guidare e dare solidità. Lo scrive “La Gazzetta dello Sport”.