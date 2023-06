Un "no" non basta per bloccare i progetti della Roma per il proprio attacco. Dopo l'infortunio di Tammy Abraham, che starà fuori per almeno sei mesi dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, i giallorossi hanno individuato in Gianluca Scamacca il sostituto perfetto per l'attaccante inglese. L'idea di Tiago Pinto è di prendere in prestito l'attaccante classe '99, che il West Ham un anno fa pagò 36 milioni di euro dal Sassuolo. Gli Hammers hanno per ora risposto negativamente a questa ipotesi, ma la Roma è pronta a tornare alla carica...