La miglior stagione della carriera. Non è esagerata questa descrizione per il 2022/23 di Riccardo Orsolini. 11 gol segnati e una consapevolezza mai vista prima per l'esterno del Bologna, che a 26 anni sembra aver raggiunto la piena maturità ed è ora pronto a fare un salto in avanti. In Italia lo segue ancora la Fiorentina, come un anno fa, oltre al Napoli. All'estero il Fenerbahce ha chiesto informazioni, mentre riflette sulla possibilità di presentare un'offerta concreta...