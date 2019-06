Il futuro di Robin Olsen sembra lontano dalla Capitale: dopo solo un anno a Roma il portiere svedese ha ora mercato in Inghilterra e al suo posto i giallorossi potrebbero prendere il nazionale greco Barkas: come riporta il quotidiano in edicola quest’oggi, infatti, è stata recapitata una prima offerta da 7-8 milioni all'Aek Atene che manterebbe anche il 15% sulla rivendita.