Con il ritiro a Pinzolo annullato dalla Roma ufficialmente ieri, come riporta il Corriere dello Sport, si arrabbiano tutti. Sul gruppo whatsapp riservato alla squadra sono volate parole non proprio gentili. Soprattutto i sudamericani sono piuttosto infastiditi dal cambio di programma: se fossero stati avvertiti in tempo, sarebbero rimasti in Brasile o Argentina.



D’altra parte, però, la Roma non aveva certezze sull’esito dell’inchiesta sul Milan e dunque sulla possibilità o meno di disputare il preliminare di Europa League in programma il prossimo 25 luglio. Sulla scelta definitiva ha pesato anche il parere del neo allenatore, Paulo Fonseca.