lI giapponese Takefusa Kubo della Real Sociedad fa il samurai. E provoca la Roma senza mezzi termini in vista del ritorno degli ottavi di Europa League di giovedì. “Se loro sono riusciti a fare due gol, perché non dovremmo farlo noi? - afferma il centrocampista nipponico in conferenza stampa - a Roma anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni: noi non siamo riusciti a segnare, loro sì. La differenza della partita di andata è tutta qui. Nell’allenamento di rifinitura abbiamo provato qualche tiro e sono entrati quasi tutti - ammette Kubo - quindi i tifosi possono essere fiduciosi: voglio far parte della storia del club, vogliamo rimontare il risultato della partita di andata, vogliamo che di questa partita se ne parli anche fra 10 anni. Voglio far parte della squadra che ha rimontato contro la Roma, l'ha battuta e ha raggiunto i quarti di finale. E se accadrà con un mio gol, tanto meglio. Penso di essere in una buona forma, e che anche la squadra lo sia: ora è arrivato il momento di dimostrarlo. Bisogna entrare in campo con rabbia, dobbiamo essere aggressivi, fiduciosi, non possiamo sbagliare”.