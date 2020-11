Paulo Fonseca, con la vittoria a Genova, resta l’unico allenatore imbattuto sul campo sia in Italia che nelle coppe europee. De Zerbi del Sassuolo, che condivide con lui l'imbattibilità in campionato, non gioca le coppe mentre il Milan di Pioli ha perso con il Lille in Europa League. La striscia positiva della Roma è macchiata solo dal 3-0 a tavolino rimediato con il Verona (0-0 sul campo) per l’errore nella presentazione delle liste che sarà discusso oggi.