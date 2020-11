Due parate importanti, una per tempo, e tanta sicurezza. La Roma contro il Cluj centra la vittoria che ipoteca il passaggio del turno ma anche il terzo clean sheet consecutivo. E in due di questi c’era Pau Lopez, che è stato anche inserito nella top 11 stilata dalla Uefa dopo la terza giornata di Europa League. Lo spagnolo, che ha perso il posto da titolare in campionato con Mirante, è invece il numero uno designato in coppa. In tutte e tre le uscite ha dimostrato enormi passi avanti rispetto al rendimento più che balbettante dello scorso finale di stagione.