Mourinho rivoluziona la Roma sul mercato di gennaio: i primi obiettivi sono Ceballos, Zakaria, Pedersen e Nacho. In uscita Reynolds e Diawara oltre agli spagnoli Villar (c'è il Valencia) e Borja Mayoral: ci sono stati sondaggi da parte della Fiorentina e del Crystal Palace, il suo trasferimento sarà gestito dal Real Madrid, proprietario del cartellino. Inoltre può partire anche Kumbulla.



Tiago Pinto nei prossimi giorni potrebbe fare un blitz a Londra per una serie di incontri con emissari di mercato. Il direttore generale è al lavoro per migliorare la rosa: sempre secondo il Corriere dello Sport, piacciono anche Loftus-Cheek del Chelsea e Winks del Tottenham per il centrocampo. Mentre per la difesa è monitorata la situazione di Rudiger, che a giugno si libera a parametro zero dal Chelsea e ha molte offerte.