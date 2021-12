Dopo i rinnovi per Darboe, Bove e Zalewski è ora dei big in casa Roma. Da Mancini a Zaniolo e Cristante a tutti sarà allungato il contratto fino al 2025 entro i prossimi mesi. Discorso diverso per quanto riguarda Mkhitaryan che ha il contratto in scadenza a giugno. Per sua scelta, perché la Roma gli aveva proposto un biennale, ed è per questo che al momento non ci sono discorsi sul rinnovo come riporta Gazzetta.it. Né in un senso né nell’altro, la Roma e l’armeno discuteranno con calma del futuro.Nel contratto di Micki non ci sono opzioni, come un anno fa, ma i rapporti con lui e con Mino Raiola sono talmente buoni che, al momento il contratto non è un tema sul tavolo di Pinto, ma, quando lo sarà, non ci saranno problemi per decidere se continuare insieme un altro anno o lasciarsi senza rancore. Nel futuro dell'armeno, una volta appesi gli scarpini al chiodo, sembra esserci una scrivania da direttore sportivo al Krasnodar.