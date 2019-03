Claudia Gerini, nota attrice e tifosa della Roma, parla del club giallorosso a Tele Radio Stereo: "La passione per la Roma nasce da grande, c’è sempre stata in famiglia, ma io mi sono appassionata quando ho cominciato a portare le mie figlie allo stadio. Ci siamo viste partite storiche, come il derby del selfie di Totti. Questa stagione è particolarmente travagliata, ma bisogna far fronte a queste difficoltà. È giusto che si combatta fino all’ultimo. Per quello che abbiamo vissuto mi sembra anche che ci stiamo difendendo abbastanza bene, tra alti e bassi. Con il Napoli non sarà facile, ma abbiamo le capacità per dominare la partita. Non si può sbagliare. Magari l’orgoglio di questa squadra riuscirà a tirare fuori ancora di più la voglia di vincere".