Europa League che si conclude qui, anche in caso di approdo della Roma alla finale di Budapest del prossimo 31 maggio, per il collaboratore di José Mourinho Salvatore Foti. L'allenatore in seconda della formazione giallorossa è stato sanzionato infatti con 3 turni di squalifica dalla Uefa per il comportamento irregolare mantenuto in occasione della sfida di ritorno del quarto di finale contro il Feyenoord. Nello specifico, il vice dello Special One aveva rifilato una manata all'attaccante messicano Santiago Gimenez e ieri sera, in occasione dell'andata delle semifinali contro il Bayer Leverkusen, ha scontato il primo turno di stop.



LE ALTRE SANZIONI - Per effetto della sanzione ricevuta, Foti non presenzierà nemmeno nella partita di ritorno di giovedì prossimo e per l'eventuale atto conclusivo della competizione contro la vincente di Siviglia e Juve. Sempre in merito alla partita dello scorso 20 aprile, la Uefa ha punito pure Mourinho con'ammonizione per aver ritardato il calcio d’inizio, e la Roma con 56.000 euro di multa per blocco degli scalini e lanci di petardi. Due giornate infine a Gimenez nella squadra olandese.