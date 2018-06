Si parla ancora di clausola da 45 milioni per Kevin Strootman, ma in realtà per strappare (senza il consenso della Roma) l’olandese ai giallorossi basta molto meno. Il valore della clausola, infatti, era a effetto discendente. Per la prima finestra in cui è stata stipulata - ovvero quando Strootman ha firmato il rinnovo con la Roma - era effettivamente intorno ai 45 milioni. Ma a partire dall’anno successivo, e quindi da giugno 2018 in poi il valore si è abbassato a circa 32 milioni. Su per giù lo stesso prezzo con cui Pjanic passò - sempre tramite clausola - alla Juventus due anni fa. Una bella notizia per l’Inter (e non solo) che in queste ore sta provando a convincere il centrocampista a raggiungere Spalletti a Milano.