Roma, l'allarme dalla Spagna: Dybala offerto al Barcellona

La clausola da poco più di 12 milioni di Dybala (eliminabile con il rinnovo con adeguamento) fa gola a diversi club europei. Secondo quanto riportato da Sport.es l'argentino è stato offerto al Barcellona dal suo entourage. Il club spagnolo ci riflette ma al momento Paulo non è priorità. Infatti i blaugrana sono alla ricerca di un esterno d'attacco e non di una seconda punta. La Roma vorrebbe rinnovare il contratto dell'ex Juve, ma ad oggi non c'è stato ancora nessun incontro. Su di lui c'è anche il West Ham e l'Atletico Madrid. I prossimi mesi saranno decisivi per conoscere il futuro di Dybala che oggi ha confermato di voler restare in Italia. Tutto verrà affidato al prossimo ds della Roma.