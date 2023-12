L'Arabia chiama Leonardo Spinazzola è pronto a rispondere. Il terzino della Roma ha il contratto in scadenza 30 giugno 2024, ma ha offerte dall'Arabia che sta valutando anche per gennaio. L'esterno non vuole lasciarsi scappare occasioni ampiamente remunerative e potrebbe salutare con 6 mesi di anticipo prima della fine del contratto.